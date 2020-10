Drugs gevonden in woning na melding Meld Misdaad Anoniem

Lachgaskoe­riers in Eindhoven overvallen met kapmes en pistool

14 oktober DEN BOSCH - Voor vrijlaten uit voorarrest komt een Eindhovenaar absoluut niet in aanmerking, vindt het Openbaar Ministerie. “We hebben het hier niet over een winkeldiefstalletje. Ook niet over een overval met een mes. Meneer had een machete bij zich, een kapmes.” En de rechtbank houdt de man dan ook binnen.