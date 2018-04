Drugsactie in onder meer Eindhoven en Waalre: zeven aanhoudingen en ruim 30 ton chemicaliën opgespoord

In Eindhoven, Venlo, Zaltbommel en Weert zijn in totaal zeven verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. In de woningen van de verdachten werd beslag gelegd op onder andere vuurwapens en telefoons. Daarnaast viel de politie binnen bij panden in Uden, Odiliapeel, Den Bosch, Son, Best, Oss en Schijndel. Het is onduidelijk wat daar werd aangetroffen.