Drugsafval gedumpt in kanaal tussen Eindhoven en Geldrop

Nieuwbouw Stedelijk College Henegouwen­laan te volgen via site en webcam

15:52 EINDHOVEN De nieuwbouw van het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan in Eindhoven is te volgen via een site die aannemer BINX en de school hebben ingericht. Daar staat ook alle laatste informatie, inclusief waarschuwingen voor overlast én de mogelijkheid om te klagen.