Drugsafval gedumpt in Partituurlaan in Eindhoven

Luchtvaart­des­kun­di­ge Joris Melkert in Science Café Eindhoven: 'Winst op een vliegtic­ket nog geen tien euro'

9:45 EINDHOVEN - Groei van de luchtvaart om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Dat was in 1944 de gedachte achter de wereldwijde afspraak om geen belasting te heffen op vliegreizen. Want als mensen elkaar gemakkelijker leren kennen, zouden ze minder snel ruzie maken.