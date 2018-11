Drugsconflict leidde mogelijk tot moord op Toon Sweegers en vier schietpartijen rond Eindhoven

EINDHOVEN - De politie vermoedt dat een conflict in de drugswereld mogelijk heeft geleid tot vijf schietpartijen in en rondom Eindhoven. Het gaat onder andere om een liquidatiepoging in Best, de moord op Eindhovenaar Toon Sweegers en het beschieten van het huis in Eindhoven van de ‘wonderbelegger'.

Dat maakte de politie bekend tijdens een uitzending van Bureau Brabant over de liquidatiepoging in Best. Daarbij werd op 7 april een vrouw beschoten toen ze de vuilniscontainer 's ochtend aan straat zette. En schutter haalt met een pistool met demper meerdere keren de trekker over, maar de vrouw weet te overleven.

In totaal gaat het om vijf incidenten tussen 10 maart en 18 juni van dit jaar waar mogelijk een verband tussen bestaat. De eerste schietpartij was die op het woonwagenkamp aan de Kasteellaan in Eindhoven. Daarbij raakte een 37-jarige bewoner gewond.

Toon Sweegers

Een maand later werd Eindhovenaar Toon Sweegers (52) vermoord toen hij na een bezoek aan een vriendin aan Den Bult achter het stuur van zijn Mercedes cabriolet kroop. De politie maakte eerder al bekend dat zij vermoedde dat de rol van Sweegers in criminele zaken hem weleens fataal zouden kunnen zijn geworden.

Dezelfde maand, op 22 april, is er opnieuw een schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ditmaal aan de Welschapsedijk. Daarbij werd de woonwagen van Fien Pfaff en Jan Dielissen doorzeefd met een automatisch wapen. Dik twintig kogelgaten werden er na de schietpartij ontdekt, maar geen van beiden raakten gewond.

Wonderbelegger

Na de liquidatiepoging op 7 mei in Best was er 18 juni nog de schietpartij aan de Shakespearelaan in Eindhoven. Middenin de nacht werd een huis daar beschoten. Het ging om het huis dat, in ieder geval tot voor kort daarvoor, werd gehuurd door ‘wonderbelegger’ Rob van den B. Deze man dupeerden mensen voor miljoenen door voor hen geld te beleggen, maar een groot deel van de inleg op te maken aan privéuitgaven. Na de schietpartij werden er op de A2 twee Amsterdamse tieners aangehouden in een vluchtauto.