Drugsdumping in Eindhoven: vaten en afvalzakken in stroompje gelazerd

Strijd tegen drugsindu­strie winnen? ‘Criminelen hebben het volgende verdienmo­del al klaar’

0:08 TILBURG - In de Tilburgse LocHal draaide het maandagavond om de georganiseerde misdaad in Brabant. Een thema waarin de drie Brabantse kranten zich een jaar lang verdiepten. Belangrijkste vraag: is de strijd tegen de drugscriminaliteit te winnen? Het antwoord stemt somber.