Drugshandel op straat neemt toe in Zuidoost-Brabant

MisdaadcijfersEINDHOVEN - In 2018 waren er in Zuidoost-Brabant een kwart meer gevallen van dealen en drugsbezit in vergelijking met een jaar eerder. Vooral in de steden had de politie de handen vol aan drugsoverlast.

De drugshandel op straat lijkt in de regio steeds groter te worden. Vooral in Eindhoven en Helmond had de politie afgelopen jaar de handen vol aan dealers. In beide steden registreerde de politie in 2018 het hoogste aantal gevallen van handel en drugsbezit van de afgelopen zeven jaar. In totaal ging het in Zuidoost-Brabant om een kwart meer drugsmisdrijven dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

In totaal constateerden agenten over alle 22 gemeenten in deze regio 759 gevallen van drugshandel en drugsbezit. Een jaar eerder waren dat er nog 603. Vooral de drie grootste gemeenten - Eindhoven, Helmond en Meierijstad - droegen bij aan die stijging.

Overlast

In de Eindhovense binnenstad zorgen drugsdealers al langer voor veel overlast. De handel gebeurt rondom het station en op de Vestdijk bijna openlijk op straat. Dieptepunt in de drugsoverlast was een steekpartij eind augustus waarbij winkelend publiek in de Hermanus Boexstraat getuige was van een ruzie tussen dealers. "In 2018 waren er enkele gerichte acties om die overlast van dealen en drugsgebruik terug te dringen", aldus een woordvoerder van de politie.

Soortgelijke geluiden komen er uit Veghel (Meierijstad) en Helmond. Ook in die laatste gemeente beklaagden inwoners zich over de drugsoverlast in met name de binnenstad. "Dan heb je het met name over het gebied van grofweg het Ameideplein tot en met de Heistraat", zegt Sander Schaepman, hoofd Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond. "Vanaf de zomer hebben we met verschillende acties dit drugsnetwerk proberen te verstoren." Daarbij werden veertig verdachten opgepakt in negen onderzoeken. Het gaat om dealers en leveranciers van harddrugs.

Geregistreerd

In de cijfers gaat het overigens om 'geregistreerde' misdrijven, door de politie waargenomen dus. De toename kan dus deels verklaard worden door meer gerichte acties tegen drugsoverlast. Oftewel: als je meer zoekt, vind je ook meer. De stijging hoeft dus niet per se te betekenen dat ook meer drugshandel op straat heeft plaatsgevonden. Al heeft het daar wel alle schijn van. De schietpartij op een kruispunt in Helmond - gevolg van een ruzie in het drugscircuit - bewees eind januari dat het drugsprobleem in de steden nog altijd groot is.

Wisselend beeld misdrijven regio

Behalve de drugshandel nam ook het aantal overvallen en straatroven in de regio afgelopen jaar toe. Daar staat een hele rits aan misdrijven tegenover die juist minder vaak door de politie werd geregistreerd. Een overzicht.

Geweldsdelicten

Het aantal geregistreerde geweldsdelicten in Zuidoost-Brabant nam in 2018 voor het tweede jaar achtereen af. Ditmaal met 6 procent. Deze categorie bestaat uit drie misdrijven: openlijk geweld, bedreigingen en mishandelingen. Ook afzonderlijk werden ze alle drie afgelopen jaar minder vaak door de politie genoteerd. Het blijft niettemin opvallend dat de politie in Eindhoven jaarlijks duizend keer in actie moet komen vanwege een mishandeling. Dat zijn er twee of drie per dag.

Moord en doodslag

Vier van de vijf geweldsdoden in 2018 waren al bekend (Toon Sweegers, Fouad Rashidi, Peter Verhoeven en Oskar Pudelko), maar één zaak bleef tot nog toe onder de radar: die van Karst Vaartjes. Op 27 november wordt de Eindhovenaar (59) zwaargewond gevonden onderaan de trap in zijn huis aan de Bennekelstraat, zes dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Zijn stiefzoon (25) zou hem van de trap hebben geduwd. Justitie verdenkt hem van doodslag.

Overvallen

Voor het tweede jaar achtereen nam het aantal overvallen in de regio in 2018 toe: van 47 (2016) via 58 (2017) tot 78 (2018). Met dank aan de novemberhausse waarbij om de dag een supermarkt, cafetaria of tankstation werd beroofd. Na Eindhoven en Helmond is Laarbeek de nummer drie op de ranglijst met zeven overvallen. Dat waren er de twee jaar ervoor nog geen. Oirschot is op dit gebied de veiligste gemeente, daar vond de laatste overval in 2013 plaats.

Straatroven

Een vrouw van 86 jaar oud wordt van achteren aangevallen door een jongen die haar handtas afpakt. De vrouw valt en verliest haar bewustzijn. Het is één van de vijf straatroven in Geldrop-Mierlo. In de rest van de regio nam het aantal berovingen afgelopen jaar ook flink toe. Na de lage score in 2017 - ‘slechts’ 84 straatroven - zat 2018 met 142 op het niveau van 2016. In de gemeente Nuenen kan de vlag wel uit na nul straatroven, in 2017 waren dat er nog 7.

Woninginbraken

Inbrekers hebben afgelopen jaar een stuk minder vaak toegeslagen dan in 2017. Het aantal geregistreerde woninginbraken nam met 8 procent af. In Eersel halveerde het zelfs. Andere grote dalers zijn Deurne (-83 procent), Oirschot (-62 procent) en Asten (-59 procent). Daar staat tegenover dat er slechts één gemeente is waar het aantal woningbraken noemenswaardig toeneemt: Cranendonck. Inbrekers sloegen daar bijna drie keer zo vaak toe als in 2017: 101 om 36.

Overig

Het aantal motorvoertuigen dat werd gestolen nam voor het zesde jaar achtereen af in Nederland. In de regio is de daling miniem: van 626 in 2017 naar 620 in 2018. Waar het aantal geregistreerde zedenmisdrijven landelijk toenam, waren dat er in Zuidoost-Brabant vorig jaar minder dan in 2017: 409 om 426. De politie hoefde in 2018 minder in actie te komen vanwege zakkenrollerij. Vooral in Eindhoven is de daling van 22 procent opvallend: van 1020 in 2017 naar 798 in 2018.

Geregistreerde misdrijven?

Het gaat hier om ‘geregistreerde’ misdrijven bij de politie. Bij de ernstige criminaliteit (moorden, overvallen, straatroven) ligt dat volgens het CBS dicht in de buurt van het werkelijke aantal misdrijven. Mensen doen dan vrijwel altijd aangifte. Hetzelfde gebeurt bij een inbraak of autodiefstal, al heeft dat vooral te maken met het vergoed krijgen van de schade.