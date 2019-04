Drugshandelaren uit Valkenswaard afgeluisterd: ‘Als ik een miljoen heb, stop ik’

DEN BOSCH - Twee Valkenswaardse vrienden die in drugszaken zaten, moeten wat het Openbaar Ministerie betreft 42 maanden cel krijgen, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. Plus een boete van 50.000 euro.

Er waren wel roddels in Valkenswaard, maar ze leefden zo eenvoudig dat niemand daar aandacht aan besteedde, ook de politie niet. Zo schetste de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Bosch de onopvallende levenswandel van Bas van A. (45) en Sjaak van P. (61).

Café

De roddels gingen over veronderstelde criminele activiteiten van de twee Valkenswaardse vrienden, die hun activiteiten goed afschermden. Ze zochten hun medewerkers dichtbij, in de familie of onder de klanten van het toenmalige café De Zaak in Valkenswaard dat van Bas van A. was.

Pas na een rechtshulpverzoek uit Duitsland in 2011 kwam de politie in actie en werden de gangen van de twee nagegaan. Dat verzoek hield verband met hasjsmokkel naar Duitsland, maar daarvoor staan Van A. en Van P. niet terecht. Wel voor de invoer van meer dan duizend kilo apaan - grondstof voor amfetaminen - uit China. En voor een keer hasjsmokkel en de eenmalige uitvoer van amfetaminen, xtc en cocaïne naar Duitsland.

Samen met Alwin van A. (51) - een oom van Bas - met Maikel van H. (54) uit Eindhoven en René K. (52) investeerden de twee vrienden in de apaanhandel. Ze zochten helpers die zaken konden doen met China, of die de apaan in ontvangst konden nemen en vervoeren. In totaal staan veertien mensen terecht.

De mannen verdienden er goed aan, leidt het Openbaar Ministerie af uit afgeluisterde gesprekken tussen Sjaak van P. en Bas van A. ,,Als ik een miljoen heb, stop ik", zou Van A. gezegd hebben.

Verrassing

Tijdens het politie-onderzoek naar Van A. en Van P. werden ze tot grote verrassing van de speurders in Denemarken gearresteerd en later veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens betrokkenheid bij amfetaminehandel en -productie. Het Deense recht schrijft voor dat de helft van een straf moet worden uitgezeten. Die zes jaar cel hebben Van A. en Van P. er inmiddels op zitten. In de strafeis houdt het OM daar rekening mee.

Van A. en Van P. moeten wat het OM betreft 42 maanden de cel in, waarvan achttien voorwaardelijk, en 50.000 euro boete betalen. Tegen René K., die geen eerdere celstraf in verband met deze apaan-zaak heeft gehad, eist het OM 42 maanden onvoorwaardelijk en 45.000 euro boete.

