Drugsindustrie barst uit zijn voegen: meer producenten, nieuwe drugs en historisch lage prijzen

De Nederlandse pillenboeren draaien op volle toeren. Alle overheidsinspanningen ten spijt komen er steeds meer producenten, maken ze elk jaar meer xtc en amfetamine en vernieuwen ze hun bedrijfsvoering voortdurend. Zo is de beruchte drug crystal meth nu een ‘veelbelovend’ nieuw exportproduct in deze miljardenbranche geworden.



Dat blijkt onder meer uit gesprekken van de Brabantse Onderzoeksredactie met politie, Openbaar Ministerie, criminologen en bronnen in het criminele milieu. In een aantal reportages geeft deze krant de komende weken een kijkje in de snel veranderende wereld van pillen en poeders.



,,We ontdekken steeds meer en steeds grotere drugslabs”, schetst chef Rienk de Groot van de recherche Zeeland-West-Brabant de landelijke trend. In Brabant sneuvelt dit jaar waarschijnlijk een record. Vorig jaar ontdekte de politie er 22 drugslabs, dit jaar stond de teller eind oktober al op 21. Hoeveel labs er in totaal zijn? ,,We denken nog steeds dat we hooguit één op de vijf labs vinden”, duidt De Groot.