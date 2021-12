Drugskoper leidt politie naar drugsdealers in Eindhoven, verdachte gooit cocaïne op autoweg

Kerstplein als cadeau voor de buurt

Eindhoven - Zaterdagmiddag werd aan het Frederik Hendrikplein in de buurt de Oude Spoorbaan het Kerstplein geopend. De versieringen werden gemaakt door cliënten van HK1, het cliëntencentrum voor maatschappelijke opvang Neos die gevestigd is in deze wijk. Het is een plek waar dagbesteding plaatsvindt voor iedereen in Eindhoven e.o. die daar behoefte aan heeft.

19 december