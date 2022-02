Drugslab bomvol vaten in keurige straat in Eindhoven: ‘Reden hier vaak busjes met geblindeerde ramen’

Oekraïners in Zuid­oost-Bra­bant doodsbang na uitbreken oorlog: ‘Mijn moeder vroeg om vergeving’

NUENEN/GELDROP - Doodsbang zijn ze, de familie Rybalchenko uit Geldrop. ,,Het is een religieus gebruik in Oekraïne: als mensen hun einde voelen naderen, vragen zij hun familieleden om vergeving. Toen ik mijn moeder vannacht aan de telefoon had, deed ze dat. Dat is zeer angstaanjagend. Wij maken ons grote zorgen om hun lot.”

