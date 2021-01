Drugsopscheppers, Spidermanbrand, afstandsverkrachter, moedermoordenaar; het kwam allemaal voorbij in de rechtbank

Martijn van den Baar fotogra­feert flaporen, billen en borsten in het ziekenhuis

2 januari HELMOND - Veel mensen kennen hem van carnavalsvereniging De Roapers in Lieshout. Maar in het dagelijks leven houdt Martijn van den Baar zich bezig met serieuzere zaken. Als medisch fotograaf in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond maakt hij beelden van mensen, voor ze naar de kaak- of plastisch chirurg moeten.