Drugsoverlast in Generalenbuurt in Eindhoven lijkt voorbij

EINDHOVEN - De rust in de Woenselse Generalenbuurt is weergekeerd. Bewoners ondervonden er jarenlang veel hinder van rondhangende en dealende jongeren in hun straat.

De overlast van jongeren in de Woenselse Generalenbuurt lijkt na jaren voorbij. Vooral in de Gen. van Haersholtelaan ondervonden bewoners jarenlang tot laat in de avonduren veel hinder van lawaai, drugsafval, achtergelaten etensresten en lege blikjes. Een gezin met jonge kinderen had daar zelfs zoveel last van dat zij verhuisd zijn. Eind november vorig jaar luidde de buurt de noodklok en zoals het zich nu laat aanzien, met resultaat.

Aanpak blijven aanpassen

De politie heeft in december tweemaal overleg gevoerd met de betrokken partners van gemeente, jongerenwerk en verhuurder Woonbedrijf en is enkele malen ook concreet opgetreden. Het overleg tussen de diverse partijen wordt dit jaar voortgezet. Afhankelijk van het verloop van de situatie en mogelijke overlast wordt de aanpak daarop steeds aangepast. Ook Woonbedrijf laat desgevraagd weten dat het overleg vruchten afwerpt en de situatie in de gaten blijft houden.

Sceptisch