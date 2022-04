Drugstransporten naar Estland via woning in Gestel, politie stuit na tip Europol op heroïnehandel

De woning gaat voor vijf maanden op slot, maakte de gemeente Eindhoven woensdag bekend. Bij de controle in januari van de politie werd namelijk 97 gram heroïne aangetroffen en nog eens 9 gram amfetamine (speed). Dankzij vier weegschalen en ongebruikt verpakkingsmateriaal was het voor agenten meteen helder wat er in de woning gebeurde: drugshandel.

Een dealer die op dat adres net naar buiten kwam gelopen, had 20 bolletjes speed en 16 bolletjes heroïne op zak. Verder lagen er in de woning volgens de politie twee dealertelefoons. Drugshandelaren op straat worden daarop gebeld als klanten een paar gram speed of heroïne wilden kopen. Ook vond de politie er sleutels van een auto die vaak wordt gebruikt in de drugshandel.

Drugstransport naar Estland

De woning doet dienst als ‘logistiek centrum in de drugshandel’, aldus de politie. Volgens burgemeester Jorritsma is er daarmee sprake van ‘ernstige georganiseerde of misdadige context’. Ook omdat er dus een drugstransport naar Estland heeft plaatsgevonden.

Hoe dat laatste precies zit, wordt niet helemaal duidelijk uit het besluit van de burgemeester. In Estland zijn in ieder geval verschillende personen aangehouden met ‘een grote hoeveelheid drugs’ bij zich. Om hoeveel drugs het gaat, is niet duidelijk. Maar volgens Europol zou het transport via de woning aan de Arcadeltstraat zijn gekomen.