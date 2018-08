Druiventros verkoopt inboedel Herman den Blijker aan Stedelijk College Eindhoven: 'We zijn er super blij mee'

In 'Herrie in De Druiventros', de spraakmakende serie die eind vorig jaar bij RTL4 op tv was, werd een zaal van de Druiventros door tv-kok Den Blijker en ‘Meneer Reimers’ ingericht als pop-up restaurant, met meubilair uit een kringloopwinkel. Daarmee wilden de experts laten zien dat je met weinig middelen toch iets fraais kunt neerzetten.

Zomervakantie

Dat is kennelijk dus gelukt. ,,We lazen het bericht in jullie krant en besloten meteen contact op te nemen met de Druiventros. Zo is het balletje uiteindelijk gaan rollen", vertelt Houbraken. ,,We hebben alle spullen vlak voor de zomervakantie binnengekregen. Als het nieuwe schooljaar van start gaat gaan we kijken wat we met al die leuke tafeltjes en stoelen gaan doen."