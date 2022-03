Druk corona neemt licht af in ziekenhuizen regio, coronamaatregelen ook hier deels weg

Eindho­venaar Joes is talentvol flamencogi­ta­rist in Sevilla: ‘Een toerist met gitaar die vakantie komt vieren, dachten ze eerst’

EINDHOVEN/SEVILLA -Joes Wieggers (24) uit Eindhoven ging voor zijn passie en droom: professioneel muzikant worden in Andalusië. Dat is hem gelukt, al vergt het een ijzeren discipline. ,,Een flamencogitarist is vaak eenzaam omdat hij altijd in z’n eentje zit te oefenen.” Maar als Wieggers zijn been niet had gebroken met skaten was alles anders gelopen.

27 maart