Druk in de stad? We staan erbij en kijken ernaar

Mag het wat rustiger in de binnenstad? Drie oplossin­gen (en minstens zoveel problemen)

1 december EINDHOVEN - Waarom gooien we de grenzen niet dicht? Het waren toch de Belgen die ervoor zorgden dat de binnenstad van Eindhoven dit weekend uitpuilde en daarmee de kans op verspreiding van corona vergrootten? Of moeten de winkels langer open, zodat we de drukte kunnen spreiden? Uitverkoopacties verbieden misschien? ‘Het zou de doodsteek betekenen voor veel winkels’.