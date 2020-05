Druk maar niet té druk in binnenstad Eindhoven. ‘Gedragsverandering kost tijd’

De inzet van cityhosts en de oproep om rechts te lopen hebben daar volgens de woordvoerder aan bijgedragen. ,,We hebben in ieder geval geen meldingen van incidenten gekregen. Bij één winkelier stond de rij dwars over de straat opgesteld maar dat werd in overleg meteen opgelost.”

Vrijwilligers

Afgelopen zaterdag werden er voor het eerst maatregelen genomen om de bezoekersstromen in de binnenstad in goede banen te leiden. Liefst 30 vrijwilligers werden er ingezet om bezoekers bij de ingangen van het centrum welkom te heten en te wijzen op de maatregelen. Zo werd het publiek gevraagd rechts van de straat te lopen en afstand te houden. Het initiatief van deze maatregelen kwam vanuit de ondernemers van de binnenstad in samenwerking met diverse partijen zoals de gemeente en stadsmarketingorganisatie Eindhoven365. Namens bureau Stad & Co is Eugene van Gerwen verantwoordelijk voor de regie. Ook hij is tevreden over het verloop. ,,Het is een project dat volledig draait op vrijwilligers en het is mooi om te zien hoe winkeliers en horeca-ondernemers personeel uitlenen om hier aan bij te dragen.”