Drukke Black Friday in Eindhoven, maar ‘zonder opstoppingen en vechtpartijen’

Afslag Eindhoven pakt uit met delirische trip naar essentie van carnaval

EINDHOVEN - Stratenmaker Ralf dompelt zich elk jaar onder in ‘vastelaovend’ in Venlo. Want dan ben je eindelijk jezelf. Afslag Eindhoven baseerde zich voor de theatermonoloog ‘Naar de overkant van de nacht’ op de succesroman van Jan van Mersbergen. ,,Gelukkig heb ik ook research kunnen doen in mijn eigen leven”, zegt acteur Peter Vandemeulebroecke.

24 november