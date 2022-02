Drukke, maar gemoedelijke carnavalszaterdag in Lampegat: ‘Ernst Kuipers moet hier maar niet komen’

EINDHOVEN - Na de drukte op vrijdagavond heeft ook de eerste carnavalsdag in Lampegat flink wat volk op de been gebracht. De drie grote tenten in het centrum voorzien duidelijk in een behoefte, zo blijkt al in de loop van de middag. ,,Het is een cliché, maar dit voelt toch echt wel als een bevrijding.”