Drukke seizoensopening preHistorisch Dorp in Eindhoven

,,En we besteden natuurlijk veel aandacht aan de bioscoopfilm Redbad die hier deels is opgenomen", meldt directeur Ward Rennen. Zo konden bezoekers bij binnenkomst meteen een selfie maken terwijl ze op de koningstroon uit Redbad zitten. Een app zorgt dat je de foto ontvangt terwijl een groep Vikingen onderdanig voor de troon knielt.

,,Fijn dat het weer open is", vindt Marco Peters uit Eindhoven terwijl hij met zijn twee kinderen door het preHistorisch Dorp loopt. ,,We komen hier een paar keer per jaar en het blijft leuk en leerzaam. Voor de kinderen en voor mij."

Virtual Reality app

Het mooie weer op zaterdag trok veel bezoekers naar het historisch openluchtmuseum dat 35 jaar geleden open ging. Zondag was het door het regenachtige weer wat minder druk maar gisteren was het weer gezellig druk binnen de dorpspoorten.

Besteedde het museum in de beginjaren vooral aandacht aan het leven in de prehistorie, in de loop der jaren zijn daar nog vijf andere historische periodes bijgekomen. En sinds vorig jaar kunnen bezoekers met de virtual reality app ook letterlijk kennismaken met bewoners uit die vroegere tijden.

In het Pottenbakkershuisje kijken Erik en Ushi Ganzeboom bewonderend toe hoe hun 7-jarige kleinkind Tijn met klei aan de slag gaat. Bewondering die nog groter wordt als de met een speciale app gefotografeerde Tijn een enorme pot blijkt te hebben gemaakt. ,,Dat is een van de nieuwe dingen dit seizoen", lacht Ward Rennen. ,,Op sommige locaties kun je met een app de werkelijkheid een beetje verfraaien."

Middeleeuwse senior

In het Wevershuis maakt een middeleeuwse senior binnen enkele minuten kleine fluitjes van hout. ,,Leuk toch", zegt Anja Goossens terwijl ze toekijkt hoe dochter Merel haar eerste tonen uit het fluitje weet te krijgen. ,,Het is de eerste keer dat we hier zijn", vertelt haar man Cees. ,,Maar we komen zeker terug."

En dat laatste hoor je van veel bezoekers. Zeker nadat ze hebben gelezen wat er de komende maanden allemaal te doen is het meest dynamische museum van Eindhoven.