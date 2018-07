Drukke spits Eindhoven: N2 naar Maastricht uur weer vrij na gekantelde vrachtwagen

Deelnemers Run 4 KiKa halen 115.259 op voor onderzoek naar kinderkan­ker

11:05 EINDHOVEN - 1000 deelnemers renden zondagmiddag mee tijdens sponsorloop Run 4 KiKa op de Schaatsbaan in Eindhoven. Niemand deed 'zomaar' mee. Naast de doelstelling zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker weten ze allemaal uit eigen ervaring of door hun nabije omgeving wat voor rotziekte dat is. Een van hen is de Brabantse Julia van Osch (7), ondanks haar leukemie vastberaden de finish te halen.