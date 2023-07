Drukste winkelstraten krijgen bomen en asfalt, aan de Kleine Berg hebben ze liever klinkers

Inloop­avond over opvang jonge vluchtelin­gen in Geldrop ontsierd door ‘schreeu­wers’ met ‘racistisch grondmo­tief’

GELDROP - Een inloopavond over huisvesting van jonge vluchtelingen en studenten in Geldrop verliep woensdagavond chaotisch. Na een stormloop van woedende inwoners gingen de deuren zelfs even op slot.