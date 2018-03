Druilerig weer zorgt voor drukke ochtendspits: vertragingen rond Eindhoven nemen af

Lange achtervolging over snelwegen eindigt via Eindhoven in drassig weiland bij Oss

8:37 DEN BOSCH/HAREN - Op de A2, A50 en lokale wegen in de gemeente Oss is dinsdagochtend een lange politieachtervolging geweest. Twee mannen in een gestolen auto negeerden rond 04.15 uur een stopteken op de A2 bij knooppunt Empel, en slaagden erin om bijna een halfuur voor politie-auto's uit te rijden.