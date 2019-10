Drukte op station Eindhoven door werk aan het spoor

In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Naomi Osayi vraagt niet om medelijden

10:18 EINDHOVEN - De geur van een exotisch kostje lokt me naar een wagenwijd openstaande deur, niet ver van mijn eigen huis. Aanbellen is dus niet nodig bij de woning waar de 35-jarige Nigeriaanse Naomi Osayi aan het koken is.