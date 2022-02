Dubbel feest bij De Bergen: carnaval én een nieuw schoolplein!

EINDHOVEN - De champagneglazen, gevuld met kinderchampagne, staan klaar op basisschool De Bergen in het Philipsdorp. Het is feest, dubbelfeest zelfs: deze vrijdagmorgen is de officiële opening van het nieuwe schoolplein én het is carnaval.

Vraag aan de kinderen van de Salto-school De Bergen wat ze van hun nieuwe schoolplein vinden en ze reageren allemaal even enthousiast. Maar wat ze het leukste vinden? Daar verschillende de meningen nogal over, want het schoolplein heeft veel nieuws te bieden.

Een parcours over houten bruggetjes en balken, de klim-totempalen, een groot klimrek, een voetbalgedeelte en een A-hutje met begroeiing. Een glijbaantje en klimrek zijn hergebruikt. Piero (6) vindt het voetballen en klimmen het leukst. Dan kijkt hij om zich heen en zegt: ,,Eigenlijk vind ik heel het speelplein leuk”.

Opening met Phoxy

Als het tijd is om het speelplein te openen, verschijnen alle verklede leerlingen buiten met aan kop de twee prinsen carnaval van De Bergen: Prins Adam (11) en Prins Eloy (11). Het thema vandaag is sport en spel. Veel kinderen zijn verkleed als hun favoriete sporter. Passende eregast vandaag is Phoxy, de mascotte van PSV. Tijd om te spelen is er voor de prinsen nog niet want eerst openen ze, samen met Phoxy, alle speelonderdelen.

En dan kan het feest beginnen! Een polonaise over het schoolplein met Phoxy aan kop en vervolgens penaltyschieten in het grote opblaasbare goal: Salto De Bergen tegen PSV. De winst gaat sowieso naar de school, want na het schieten blijven de gebruikte PSV-ballen op school.

Vanaf januari is in fases aan het nieuwe plein gewerkt. De speelplaats was aan vervanging en vergroening toe. ,,Onderdelen waren te oud en er was te veel steen. We hebben de herinrichting bekeken en het plein meer naar deze tijd gehaald”, vertelt directeur Jasper Zandvliet.

Geen kant-en-klaar plein

Er is bewust niet gekozen voor een kant-en-klaar plein. De school wilde een speelplek waarop de kinderen vooral aanleidingen vinden om te spelen en hun eigen spel te maken. Zandvliet: ,,Dit past binnen het International Primary Curriculum (IPC). Een onderwijsprogramma waarin kinderen aan de hand van thema’s leerdoelen behandelen, door actieve en boeiende lessen. Dit speelplein nodigt kinderen uit om het zich eigen te maken en te ontdekken”.

Leerlingen mochten zelf speeltoestellen kiezen en velen kozen voor goaltjes.

De leerlingen zijn bevraagd over hun ideeën voor een nieuw plein. Die zijn meegenomen in de ontwerpen. De leerlingenraad heeft uiteindelijk drie ontwerpen bekeken en toestellen mogen kiezen. Phoenix uit groep 8 zit in de raad en is tevreden met het resultaat. ,,Het was belangrijk dat er iets leuks kwam. De meeste kinderen wilden goaltjes. Die vind ikzelf ook het leukst, want ik hou van voetballen”, zegt ze lachend.

Bijzonder is dat het schoolplein open blijft voor de wijk buiten de schooluren. Zandvliet: ,,We delen het schoolplein met de buurt. Na schooltijd en in het weekend kan er gebruik van gemaakt worden. Het beheer gebeurt door buurtbewoners. Zij openen en sluiten het hek. Samen zorgen we ervoor dat het een mooi plein blijft”.