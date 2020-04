Dubbel gevoel bij bestuurders regio over advies basisscholen

Of het kabinet het advies van het OMT opvolgt, wordt dinsdagavond tijdens de persconferentie duidelijk. Directeur-bestuurder Hans Fuchs van Stichting Openbare Basisscholen (OBS) Helmond is benieuwd hoe het kabinet dat advies - als het overgenomen wordt - vertaalt in richtlijnen en hoeveel ruimte er aan de onderwijsprofessionals gelaten wordt. Fuchs maakt zich zorgen over vage, niet eenduidige richtlijnen. „Stel dat de ene school alle kinderen om de dag naar school laat gaan en de andere de kinderen met de grootste achterstand het vaakst: beide afwegingen zijn verdedigbaar, maar dan zien ouders verschillen en ontstaat er onrust. Wat winnen we dan?”



Woensdagochtend gaat Fuchs direct in overleg met zijn schooldirecteuren over de uitvoerbaarheid van de maatregelen zoals die vanavond bekend worden gemaakt. „Het is aan ons als onderwijsprofessionals om de haalbaarheid te onderzoeken. De PO-raad heeft bijvoorbeeld gezegd dat anderhalve meter in de onderbouw niet te realiseren is.”