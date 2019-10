Dubbel gevoel bij nabestaanden na aanhouding urnendief (22) uit Eindhoven: ‘Alles opnieuw opgerakeld’

EINDHOVEN - Dubbel. Zo omschrijft John van de Wijgert het gevoel dat hij en zijn zussen overhouden aan de aanhouding van de man die vermoedelijk de urn met de as van hun moeder stal. De 22-jarige Eindhovenaar wordt verdacht van het openen van een kindergraf in Veldhoven, het stelen van urnen en meerdere vernielingen van begraafplaatsen.

Dinsdag hield de politie hem aan, na maandenlang onderzoek. Van de Wijgert vernam het nieuws een dag later. De urn met de as van zijn moeder Riek, overleden op 81-jarige leeftijd, werd zo’n anderhalf jaar geleden gestolen bij DELA-uitvaartcentrum De Rijtackers in Eindhoven. Na het nieuws belde hij woensdagochtend direct zijn zussen. ,,Het gevoel is heel dubbel. Ergens is dit prettig en hopen we op meer duidelijkheid nu dit aan het licht is gekomen. Het is de vraag of die er gaat komen.”

Net een plekje gegeven

Maar, zegt hij: ,,Aan de andere kant hadden we het verlies van de urn en de as vorig jaar net een plekje gegeven. Alles wordt nu opnieuw opgerakeld”, zegt Van de Wijgert. ,,En de diefstal is inmiddels al best lang geleden. Ik ben ergens ook bang voor een nieuwe domper. Misschien is alles gewoon ergens neergekwakt. De tijd zal het leren.”

Van de Wijgert en zijn zussen willen vooral de as van hun moeder erg graag terug. Ze hebben nog geen contact gehad met de politie. ,,Die zullen nog wel meer mensen moeten bellen.”

Kindergraf geopend

In juni kwam de zaak in een stroomversnelling. Toen was op een begraafplaats in Veldhoven een kindergraf geheel geopend. In een ander graf was gegraven. De graven leken min of meer willekeurig gekozen doelwitten te zijn. Tijdens het politieonderzoek bleek dat vermoedelijk dezelfde verdachte ook betrokken was bij meerdere vernielingen en de diefstallen van de urnen, onder andere bij de urnentuin van crematorium Rijtackers aan de Anthony Fokkerweg.

Het gaat volgens de politie in totaal om zeker tien zaken. Waar de man uit Eindhoven is opgepakt, kan een politiewoordvoerder niet melden. Hij kwam in beeld na enkele tips en wordt nog verhoord. Over zijn beweegredenen is bij de politie nog geen duidelijkheid. Bij onderzoek in de woning van de man en op plekken in Veldhoven zijn asresten gevonden, mogelijk afkomstig van de crematoria en begraafplaatsen.

Mogelijk meer diefstallen

De nabestaanden van de kinderen in de getroffen graven, de eigenaren van de gestolen urnen en de beheerders van de begraafplaatsen zijn volgens de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding of worden daar binnenkort over geïnformeerd. De politie sluit niet uit dat er mogelijk meer soortgelijke diefstallen zijn geweest. Gevraagd wordt om die informatie alsnog met de recherche te delen.

