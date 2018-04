Dubbel verdriet: Bas Roufs verliest laptop met foto's op weg naar afscheid overleden moeder

Direct keert hij met een familielid terug naar de Bezuidenhoutseweg. De tas blijkt er niet meer te staan. Mensen in de buurt weten van niets. ,,Zij zaten daar al een halfuur, dus mogelijk is mijn rugzak in het eerste kwartier al meegenomen.'' Gedesillusioneerd keert hij terug naar Dela, waar de rest van de familie wacht.



,,Je gedachten slingeren dan tussen je moeder en de tas'', treurt Roufs. Hij had een bijzonder goede relatie met zijn moeder, die bibliothecaresse en yogalerares is geweest. ,,De laatste tijd zat ze in een verzorgingstehuis.''



In de afgelopen dagen wilde de jurist eigenlijk zijn werk weer oppakken, maar zonder laptop is dat bijzonder lastig. ,,Met werk kon ik misschien mijn zinnen verzetten. Ik was bezig een eigen bedrijfje op te zetten, maar ook daarvan stonden veel gegevens op de laptop. Inmiddels heb ik een laptop kunnen lenen, dus kan ik weer iets.''