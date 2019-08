Duif besluit om naar Eindhovense bioscoop te gaan: dierenambulance rent met vangnetjes rond om vogel te vangen

Ambulancebroeders Lenneke en Astrid kregen enkele vrijdagavonden geleden een bijzondere melding: een duif had zich verschanst in bioscoop Vue in Eindhoven. ,,Hoewel we vaak niet kunnen rijden op dergelijke meldingen omdat wij in hoge gebouwen ook weinig kunnen betekenen, wilden we deze keer een poging wagen omdat de duif niet zelf naar buiten kon", vertelt Lenneke maandag op de Facebookpagina van de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost. De dierenambulance is uitgerust met enkele vangnetten en de broeders vonden een tweede netje met een hele lange steel om vervolgens op weg te gaan naar de bioscoop.

Leeuwenkoning?

De twee hulpverleners werden naar eigen zeggen een beetje jolig van de situatie, wat ook bleek bij de aankomst in de bioscoop. Lenneke: ,,De manager verwelkomde ons. Ik vroeg hem met een knipoog of het misschien iets met de Leeuwenkoning te maken had. ‘Nee, dat niet’ reageerde hij met een big smile. ‘En Angry Birds gaat volgende week pas van start.’”

Het lachen verging de twee toen ze zagen hoe hoog de duif zat: ,,Hoog en droog op de ijzeren balken waaraan de lampen hingen, in die veel te hoge ruimte waar de roltrappen naar nog hogere etages leiden.” In eerste instantie lukt het niet om de vogel te vangen, want de schepnetten blijken te kort te zijn. Dit heeft als resultaat dat de duif steeds tien centimeter verder fladdert om daar weer te gaan zitten.

Plan B

Maar de dierenvrienden gingen niet bij de pakken neer zitten. Ze hadden een plan B: de duif opjagen en zo vermoeien dat hij op de grond zou gaan zitten. Lenneke: ,,Het moet een potsierlijk gezicht zijn geweest; wij die met netjes rond renden als spelende kinderen.” Dit zorgt niet voor resultaat, want tot hun grote frustratie ging de duif nóg een halve meter hoger zitten.

Manager