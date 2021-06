Duik in Dommel levert vijfduizend euro op voor kinderen met kanker

EINDHOVEN - Meer dan vijfduizend euro hebben de studenten van jaarclub Prestige van het Eindhovens Studenten Corps opgehaald voor kinderen met kanker in Kenia. Het doel is bepaald door het zusje van Elano Franken. Zij overleed anderhalf jaar geleden op 15-jarige leeftijd aan kanker.

Elano Franken: ,,Mijn zusje Alicia was altijd de snelste en sportiefste van iedereen. Ze werd plotseling ziek. In het ziekenhuis haalde ze onder andere lichtpuntjes uit sporten en bewegen. Ze kwam erachter dat dat in Kenia wel heel anders is. Daar liggen ze met zijn drieën in een bed en geneest maar tien procent van de kinderen tegenover 75 procent hier. Daarom wilde ze iets organiseren zodat die kinderen in Kenia ook kunnen bewegen en sporten.”

Alicia organiseerde een sponsorloop op haar middelbare school in Culemborg. 3500 euro werd er opgehaald. Dat was een week voordat ze overleed. Elano, hun ouders en de hockeyclub besloten in mei vorig jaar de actie door te zetten. Deze maand stond er 30.000 euro op de teller.

Elano bedacht dat zijn jaarclub misschien ook wel wat kon doen voor het goede doel. Op 10 juni sprongen achttien studenten in de Dommel om vervolgens T-shirts aan te trekken met QR-codes erop. Tijdens een tocht van dertig kilometer door Eindhoven konden mensen de code scannen en zo doneren. ,,We zijn langs alle verenigingshuizen gegaan om geld op te halen. Dat was supergezellig. Werden overal met open armen ontvangen.” Naast verenigingsleden en mensen op straat hebben ook familie en andere vrienden van de jaarclub gedoneerd.

Het geld gaat naar het ziekenhuis in Kenia waar het Outreach-programma van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht mee samenwerkt. ,,Misschien gaan we nog naar Kenia om te kijken wat het heeft opgeleverd", zegt Elano.

Volledig scherm Studenten halen geld op voor kinderen met kanker. Linksvoor staat Elano Franken. © Privé