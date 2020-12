Duimen draaien en ijsberen bij het vuurwerkpunt: opbrengst zes kilo

Opnieuw miskleun Eindhoven bij rechters; gemeente kwam niet naar zitting CRvB

27 december EINDHOVEN - Eindhoven heeft weer een miskleun gemaakt in de rechtszaal. De gemeente was niet vertegenwoordigd bij een zitting van de hoogste rechter, terwijl zij hier wettelijk toe verplicht was. Het lijkt te piepen en te kraken bij de juridische afdeling van de gemeente.