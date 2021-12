Duitse politie arresteert tweede ‘plofkraker’ nadat man zwaargewond werd achtergelaten in Eindhoven

EINDHOVEN - De Duitse politie maakt grote stappen in het onderzoek naar een plofkraak vorige week in het Duitse Neuss. Twee mannen zijn inmiddels aangehouden. Het gaat onder andere om de man die na het opblazen van de geldautomaat zwaargewond werd achtergelaten bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Behalve deze man van 18 jaar, afkomstig uit Alkmaar, is er nog een tweede verdachte aangehouden. De Duitse politie meldt in een persbericht dat hij zich vorige week zelf meldde bij de politie. Het gaat om een man uit Zuid-Holland van 33 jaar.

Vluchtauto teruggevonden

Ook de donkere Mercedes waarin de daders vluchtten na de plofkraak is achterhaald. Na een tip van een getuige werd de vluchtauto teruggevonden in Amsterdam en door de politie in beslag genomen. De politie laat weten dat daarmee het onderzoek nog allerminst is afgelopen. Zo is het vermoeden dat bij de plofkraak in Neuss drie of wellicht zelfs vier mannen betrokken waren.

„Dus in ieder geval één man is nog voortvluchtig en mogelijk een tweede dader”, aldus een woordvoerder van de Duitse politie. Verder wordt door een speciale rechercheafdeling onderzocht of er verbanden zijn met eerdere plofkraken in Duitsland.

Flarden geblazen

De bewuste explosie vond plaats in de nacht van donderdag 25 november op vrijdag 26 november in Neuss, een stad vlakbij Düsseldorf. Een geldautomaat van de Postbank werd met meerdere explosieven aan flarden geblazen. Verschillende omwonenden zagen volgens de Duitse politie een donkere Mercedes wegscheuren met daarin meerdere mannen. De auto met Duitse kentekenplaten was waarschijnlijk eerder gestolen.

Een grootschalige klopjacht door de Duitse politie leek aanvankelijk geen succes. Maar de Duitse politie had wel aanwijzingen dat een van de daders gewond was geraakt bij de explosie.

Kritieke toestand

Een kleine drie uur na de explosie werd bij de hoofdingang van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, op anderhalf uur rijden van Neuss, een zwaargewonde man neergelegd. Daarna ging de auto er op hoge snelheid vandoor in de richting van Amsterdam. Artsen ontfermden zich over de jongeman en hij werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Hoe het nu met de man gaat, is nog onduidelijk. Volgens de Duitse politie is de man buiten levensgevaar, maar over zijn precieze toestand kan zij verder niks zeggen. Ook of de politie al met de man heeft gesproken, is nog onduidelijk.

Volledig scherm Bij de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, werd een zwaargewonde man achtergelaten. © Bert Jansen/Sem van Rijssel