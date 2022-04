Duizenden Eindhovenaren zonder stroom door storing

Voorbeschouwing Emmens kampioens­du­el voor FC Eindhoven in het teken van Van Son: ‘Jens verdient een afscheids­wed­strijd’

Voor FC Eindhoven staat het laatste thuisduel van het reguliere seizoen in het teken van Jens van Son (34), die deze zomer stopt als profvoetballer. ,,De kans is aanwezig dat Jens gaat starten”, stelt hoofdtrainer Rob Penders in aanloop naar de kraker tegen koploper FC Emmen.

28 april