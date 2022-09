Duizenden huizen verwarmen met aardwarmte: het is in de regio Eindhoven mogelijk dichterbij dan je denkt

PSV nog altijd in spagaat over Cody Gakpo, wel of niet verkopen?

Bij PSV is het nog altijd niet duidelijk of Cody Gakpo woensdag wordt verkocht. De ploeg speelt woensdagavond de thuiswedstrijd tegen FC Volendam en het tot in de middag leek het erop dat Gakpo gewoon in de opstelling zou staan. De Eindhovense club heeft onder meer van Southampton te horen gekregen dat er 30 miljoen pond (zo'n 35 miljoen euro) voor Gakpo betaald kan worden.

31 augustus