Duizenden keren gaat het duimpje van Romário omhoog in Eindhoven

Daar staat’ie dan. Groen Brazilië-hoedje op, witte handschoenen, een groene mantel, daaronder een PSV-shirt, hoog op een podium op zijn eigen carnavalswagen. Bewegend op de Braziliaanse muziek die uit de speakers komt gerold. Zwaaiend als een vorst, en iedere keer een duimpje omhoog. En nog eens, en nóg eens.

Wachtend op Romário, voordat de Eindhovense optocht begint, pakt Jacob Kurz zijn telefoontje erbij. De Amsterdammer geldt als een vriend van de ster en laat een foto zien, vrijdag gemaakt. Oud PSV-manager Kees Ploegsma en oud-voorzitter Harrie van Raaij flankeren de spits van weleer. ,,Romário noemde in een gesprekje met Van Raaij en Ploegsma vrijdag alle spelers op uit zijn PSV-tijd. Kalusha, Ellerman, Van Aerle, Vanenburg... Hoekstra zelfs, kun je nagaan.”

Kurz groeide op in hetzelfde stadsdeel van Rio de Janeiro als Romário - Vila da Penha - en bezoekt hem regelmatig. ,,Als we in Brazilië zijn en we willen niet dat andere mensen weten waar we het over hebben, spreken we Nederlands", vertelt Kurz.

Gerald Vanenburg is de enige andere oud-speler van PSV die op de groen-gele praalwagen is geklommen. Hij hoefde niet na te denken over de uitnodiging om mee te gaan. ,,Ik heb meteen ja gezegd.”

Eindhovenaar Ton Pas hoort ook tot het gezelschap op de carnavalswagen, gehuld in groene of gele shirts met de naam van Energiedirect.nl, PSV’s hoofdsponsor en financier van de overkomst van Romário. ,,Ik squashte vroeger met spelers van PSV. De eerste keer dat ik met Romário afsprak, had hij toch geen zin. De tweede keer ook niet, maar toen het er eindelijk van kwam, stopte hij toen ik de eerste twee games had gewonnen. Daar hebben de andere spelers hem nog vaak mee geplaagd. Het mooie gisteren was dat we elkaar toen na 26 jaar weer eens tegen kwamen en hij me meteen herkende en omhelsde.”

Volledig scherm Gerald Vanenburg met Romário-masker. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Van ‘geen zin’ is bij Romário tijdens de optocht geen sprake. De wagen van ‘Koning Carnaval’ trekt langzaam door de straten, de man zelf staat geen seconde stil. Ook heeft hij de afgelopen dagen een strak schema voorgeschoteld gekregen met veel verplichtingen, waar hij zich volgens een zegsman van de sponsor stipt aan heeft gehouden. ,,Hij was zelfs een paar keer te vroeg op een afspraak."

Staand op zijn wagen wordt Romário vanuit het publiek af en toe aangestaard door zijn eigen beeltenis. Dan heeft iemand een van de 10.000 papieren Romário-maskers opgezet die zijn uitgedeeld door de sponsor.

Beste spits

Erwin Raats uit Eindhoven heeft er ook een te pakken gekregen. ,,Ik ben speciaal voor Romário naar de optocht gekomen, ik ga anders nooit. De beste spits ooit uit de eredivisie, die wilde ik zien.”

Een poll op de website van het ED wees uit dat lang niet iedereen de komst van Romário een aanwinst voor de optocht vond, de verhouding onder de stemmers was zaterdagmorgen ongeveer half om half. Maar in het publiek oogstte de stunt vooral bijval.

Bij John van Daal uit Eindhoven (57) komen oude beelden van vroeger terug, ,,uit de internationale succesperiode van PSV.” Niet als enige dezer dagen denkt hij terug aan die befaamde wedstrijd van 1989 tegen Steaua Bukarest (5-1), drie doelpunten Romário. Arjan Wijnands (55) uit Eindhoven begint er ook meteen over. ,,Ik was toen in het stadion, op vak L. Het was dé wedstrijd van m'n leven; eerst kansloos achterstaan en dan toch nog winnen. En hoe.”

Zonnige dag

Maikel Kornuijt (34) uit Helmond heeft genoten van de doortocht van Romário. ,,Natuurlijk. Van de carnavalsliedjes die ik als kind leerde op de basisschool, heb ik er maar één onthouden: ‘Ja daar is Romário’.”

Precies dat liedje klinkt ook de hele middag op de geel-groene praalwagen, afgewisseld door een paar Braziliaanse klassiekers. In één daarvan zit een tekstregel over het weer. ‘Het is vandaag een zonnige dag', klinkt het optimistisch. Dat is het nou net even niet.