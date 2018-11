Duizenden kinderen verwelkomen Sinterklaas in Eindhoven, ondanks demonstratie

Aan het begin van de middag meerde de boot van Sinterklaas onder grote belangstelling aan. De sfeer was goed, ondanks strenge veiligheidsmaatregelen. Later trokken Sint en de Pieten richting de binnenstad.

In de Eindhovense binnenstad was zaterdagmiddag een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. Een groep tegendemonstranten had zich verzameld om de demonstratie te dwarsbomen. De politie heeft meerdere arrestaties verricht. Een halfuurtje na de grimmige confrontatie tussen de fans van Zwarte Piet en de tegenstanders, was er daarna van strijd op het 18 Septemberplein niets te merken. Daar werden Sint en Piet hartelijk toegezongen door honderden kinderen en ouders. Daar werd gedanst en plezier gemaakt in een gezellige sfeer.