Duizenden mensen vergapen zich aan bloemenpracht Valkenswaard

VALKENSWAARD - Waar Brabant trots op is, was zondagmiddag te zien bij het Bloemencorso in Valkenswaard.

Zit'ie daar nou écht? Vader Abraham? Voorop, op een wagen in het bloemencorso Valkenswaard? Nee, het is niet Vader zelf, het is Frank Schooleman, de ontwerper van de wagen van buurtschap De Hazestraat. Schooleman heeft een snorretje en een bolhoedje op en lijkt wel wat op de creatie van Bredanaar Pierre Kartner. Een man die vaak wordt onderschat, vertelt de ontwerper nog even snel voordat de stoet van dertien wagens om twee uur vertrekt. ,,Kartner heeft ruim 1200 nummers geschreven, maar krijgt in Nederland heel weinig erkenning. Die verdient hij wel. Hij is een Brabander waar we trots op kunnen zijn.”

Zo verklaart Schooleman hoe zijn wagen met een ode aan Vader Abraham past binnen het corso-thema van dit jaar: ‘Bravo! Brabant! 75 jaar vrijheid.’ Meer wagenbouwers hebben zich vooral aan het eerste deel van het thema gehouden, dat ‘75 jaar vrijheid’ is ook maar een ondertitel, stelt Schooleman.

Zo kan het gebeuren dat alleen de wagens van Kerkakkers en Crescendo direct doen denken aan de bevrijding aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Kerkakkers met als motto ‘Brabant herrijst - een feniks uit de as.’ En Crescendo met de Eindhovense Lichtjesroute als onderwerp.

Quote ,,De uitslag wordt bepaald door de jury, dat zijn maar professio­nals. Wij doen het voor het publiek. Arjen Boelhouwers, Buurtschap Kerkakkers

Wie goed kijkt naar de wagen van Kerkakkers, ziet verwijzingen naar iconen uit de Brabantse industrie. ,,Philips, DAF, ASML, NXP", wijst Arjen Boelhouwers van het buurtschap aan. Ook het Evoluon en de schoorsteen op Strijp S zijn te herkennen. Dat doet dan misschien allemaal weer eerder denken aan een herrijzenis na de crisis van de jaren negentig dan aan de wederopbouw na de oorlog, maar toch: ,,Thematechnisch zitten wij op de goede lijn", stelt Boelhouwers vast. ,,Ik denk dat we in de uitslag wel top drie kunnen halen.”

Niet dat dat nou zo belangrijk is, vult Boelhouwers nog snel aan. ,,De uitslag wordt bepaald door de jury, dat zijn maar professionals. Wij doen het voor het publiek.”

Goed, waar Brabant trots op is dus, als leidraad van de middag. Dat is nogal wat. Een wagen over Villa Pardoes komt voorbij, het vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Eindhoven als bakermat van urban sports. Guus Meewis. De klokkenmakers van Eijsbouts uit Asten. Twee Tilburgse onderwerpen: de rose maandag op de kermis en het drankje Schrobbelèr. En wat is dát daar?

Een ode aan Vader Abraham.

Een vrouw met een hengel waar een grote zilveren vis aan hangt loopt achter een corsowagen aan. Ze heet Willemien Louwers, komt uit Borkel en Schaft en licht toe. ,,Dit is haring. Wij beelden het haringhappen uit op aswoensdag, na carnaval.”

Het begint te dagen. ‘Fijnfisjenie?’is het motto van de corsowagen waar Willemien Louwers bijhoort. Die is helemaal aan carnaval gewijd, inclusief een pastoor die askruisjes geeft. Carnaval, waar Brabant ook best trots op kan zijn, vindt Borkel en Schaft.

Even verderop: wéér een vishengel. Deze keer in de handen van een jonge man die in een namaakbootje zit, samen met twee vrouwen. Ze hebben verrekijkers en vogelgidsen bij zich en gaan vooraf aan de wagen van buurtschap Graafschap. Die blijkt te gaan over natuurgebied De Biesbosch, ‘gelegen in het noordwesten van onze prachtige provincie', zoals het programma vermeldt.

Trots kan Brabant ook zijn op De Beekse Bergen, het safaripark dat ,,na de oorlog tot stand is gekomen. Het is één van de grootste toeristische attracties van de provincie", weet Roy Bax van buurtschap Kompas. ,,Ze waren de laatste tijd ook in het nieuws, met die Franse toeristen die uit hun auto stapten. Die hebben wij nu hier, die toeristen.” En inderdaad, een typisch Frans stel dartelt rond de wagen van Kompas.

