Duizenden varkens dood bij stalbrand Nederweert, roet waait naar omgeving Leende

NEDERWEERT - Een stal met 4600 varkens aan de Bloemerstraat in Nederweert is dinsdagmiddag rond 14.00 uur getroffen door een zeer grote brand. Vermoedelijk zijn alle dieren om het leven gekomen. In een naastgelegen stal zitten nog eens 3000 varkens. De brandweer probeert deze stal te redden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Bij de brand komen ook roetdeeltjes vrij. Deze komen, mede vanwege de stevige wind dinsdagmiddag, terecht in de omgeving van Leende, meldt de Brabantse brandweer. ,,Deze deeltjes kunnen met stoffer en blik of de hand (eventueel met handschoenen) opgeruimd worden. Deze mogen bij het restafval. Er is geen gevaar. Als je de deeltjes met de hand gaat opruimen, was dan daarna goed je handen.”

NL-Alert

De hulpdiensten sloegen al snel groot alarm. Bewoners uit het omliggende gebied zijn via een NL-Alert gewaarschuwd. Ook in Zuidoost-Brabant, bijvoorbeeld in Heeze en Eindhoven. Vanwege de wind is in een gebied van ongeveer twee kilometer rondom Nederweert geadviseerd ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Dat is net tot aan de provinciegrens met Brabant.

De rook is tot in de verre omgeving in Midden-Limburg te zien. Het blussen kan nog wel een paar uur duren. Volgens de Veiligheidsregio is de brand nog niet onder controle. Brandweerkorpsen uit de hele regio bestrijden het vuur. Daarbij zetten zij groot materieel in. Wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht.

Volledig scherm Een stal met 4600 varkens aan de Bloemerstraat in Nederweert is dinsdagmiddag rond 14.00 uur getroffen door een zeer grote brand. © fotopersburo Bert Jansen/Johan Bloemers

Volledig scherm Screenshot van het NL-Alert dat verstuurd is. © Wout van Arensbergen