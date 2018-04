Dunkin' Donuts opent woensdag in Eindhoven

Dunkin' Donuts is in Amerika een instituut met meer dan 10.000 filialen. Het assortiment omvat meer dan dertig verschillende donuts, koffie, croissants en muffins. In de jaren negentig probeerde Dunkin' Donuts het in Nederland ook al eens met vijf winkels. Dat werd echter geen succes. Nu is de keten dus terug. Met zeven filialen in Amsterdam, twee in Utrecht, een in Hilversum en nu dus ook een in Eindhoven. Later opent er ook een filiaal in Tilburg. Het ED is woensdag bij de opening in Eindhoven.