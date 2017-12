Duokoop: eindelijk weer innovatie op de hypotheekmarkt

1 miljard euro zit er in het fonds waarmee Duokoop woningkopers wil helpen hun eigendom te financieren. Dat is goed voor 12.000 tot 14.000 woningen. Duokoop koopt de grond, de woningzoekende de woning. Het voordeel: voor de grond wordt alleen de canon (huur) van de erfpacht betaald, de hypotheek over alléén het huis is een stuk lager daardoor. En dat is volgens salesmanager Zuid-Nederland Nick Verhees uit Eindhoven vooral gunstig voor starters op de woningmarkt die nog te weinig spaargeld hebben om een woning te kopen. Maar ook stellen die gaan scheiden, kunnen iets hebben aan het apart zetten van de grond onder hun woning.

,,Voor starters is het momenteel moeilijk om een woning te kopen, ondanks de lage rente. De huizenprijzen stijgen, ze kunnen maximaal 100 procent van de woningwaarde aan hypotheek krijgen, de banken zijn strenger en de hypotheekaftrek daalt. Een woningkoper moet dus eigen geld hebben. 35.000 euro inkomen is anders eigenlijk net te weinig voor een hypotheek. Maar niet via Duokoop", aldus Eindhovenaar Verhees. Hij spreekt dan ook van een 'mooie innovatie' op de markt waar eigenlijk alleen annuïteiten- en lineaire hypotheken verkocht worden.

'Geen torenhoge schulden'

Verhees schat dat starters vaak zo’n 10.000 euro meer kunnen financieren door de splitsing van grond en opstallen, gevorderde eigenaren 30.000 euro. ,,Voor onze regeling geldt dezelfde toets als voor een hypotheek dus je wordt niet opgezadeld met torenhoge schulden. Je kunt de grond later terugkopen maar dat is nooit een verplichting. En de canon voor de grond is eeuwig aftrekbaar, de hypotheekrente maar 30 jaar." Al moet hij ook toegeven dat niets eeuwig is in het fiscale wereldje. ,,Al staat de aftrek nu nergens op de politieke agenda."

Wel geldt er een maximum: de grond mag vanaf 1 januari 2018 maximaal 150.000 euro kosten, de woning maximaal 256.000 euro, omdat daarvoor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geldt. Aan Duokoop betaalt de koper momenteel jaarlijks 3,95 procent van de getaxeerde grondwaarde aan vergoeding, de zogenaamde canon. Voorbeeld: bij een woning van drie ton (inclusief grond) wordt de grond op één ton getaxeerd. De klant van Duokoop betaalt dan 3950 euro per jaar. Daar zit de vergoeding voor Duokoop én voor de beleggers in. ,,We zijn inderdaad geen filantropische instelling. De externe financiers willen natuurlijk ook een rendement."

Consumentenindex

De erfpachtvergoeding wordt jaarlijks verhoogd met de consumentenindex. Nu is die maar 0,3 procent, oftewel een verhoging van 6 euro, maar dat kan natuurlijk weer oplopen. Dat is een risico bij Duokoop, al kan de eigenaar van de woning in het uiterste geval wel de grond terugkopen.

Maar is het wel veilig? De contracten worden voor eeuwig afgesloten, Duokoop kan de voorwaarden niet zelf wijzigen, zegt Verhees. Zelfs bij een faillissement blijft het contract geldig. Het geld uit het fonds komt van enkele Europese pensioenfondsen. Maar de belangrijkste zekerheid is wel dat de Duokoop voor de constructie - die overigens ook veel in steden als Amsterdam wordt toegepast - samenwerkt met NHG. Daardoor krijgt de klant ook een lagere rente op de hypotheek voor de woning. Verschillende hypotheekadviseurs gaan Duokoop aan de man brengen en diverse banken accepteren de constructie, verzekert de Eindhovenaar.

Eigendom

Nadeel is wel dat de canon niet zoals een hypotheek na 30 jaar afloopt; de grond blijft eigendom van Duokoop. Je betaalt wel de aftrekbare canon maar bouwt geen eigendom op. ,,Dat is een gevoelszaak. Dichterbij eigendom dan met erfpacht kun je niet komen. Maar de eigenaar die dat kan opbrengen, kan de grond wel op elke moment terugkopen. Tegen de waarde van dat moment", aldus Verhees. Als de grond gekocht wordt van Duokoop, wordt de winst door waardestijging gedeeld.