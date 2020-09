Dure herinrichting straten Eindhoven uitgesmeerd over meerdere jaren om overlast te voorkomen

EINDHOVEN - De kogel lijkt eindelijk door de kerk: de Geldropseweg en de Grote Berg in Eindhoven worden komend jaar opnieuw ingericht, zoveel lijkt nu zeker. Het werk kan in ieder geval vóór de zomer beginnen. Als de gemeenteraad tenminste geld extra bijlegt. De Mathildelaan is pas in 2022 aan de beurt om te voorkomen dat er te veel wegen tegelijk dicht moeten.

En tenslotte de Boschdijk: daarvoor gaat de gemeente plannen maken, samen met aanwonenden, zodat ook die in 2022 aan bod kan komen. Als ook daar geld voor kan worden gevonden. Dat hebben de wethouders Monique List (verkeer, VVD) en Rik Thijs (groen, milieu, GroenLinks) donderdag bekend gemaakt. ,,Gelukkig is er nu wel ruimte voor deze projecten in de begroting", aldus Thijs. De spreiding van de werkzaamheden is ook bedoeld om de onvermijdelijke overlast in te perken. ,,De stad moet natuurlijk wel bereikbaar blijven”, aldus List.

Volledig scherm Geldropseweg in Eindhoven; het wegdek is slecht, de asfaltvlakte is aan vergroening toe. In 2021 volgt herinrichting, zegt gemeente Eindhoven. © Michel Theeuwen

Eigenlijk zou de Mathildelaan al dit jaar aangepakt worden, maar ook voor dit project is meer geld nodig. Er was 2 miljoen euro opzijgezet, terwijl nu ruim 4 miljoen nodig is. Dat heeft vooral te maken met de keuze om niet één maar beide zijden van de weg aan te pakken. Ook wordt er, net als op de Geldropseweg, meer geld gereserveerd voor risico's dat het opruimen van explosieven, de bodemsanering en archeologische opgravingen uit de hand lopen. Ok hierover moet de gemeenteraad zich uitspreken bij de behandeling van de begroting.

Om hoeveel geld het gaat bij de Grote Berg en de Boschdijk is nog niet duidelijk; daarvoor moet nog een precieze berekening gemaakt worden.

Volledig scherm EINDHOVEN ED2020-5127 VESTDIJK: het groen bij het VDMA-terrein/de Zustersflat, tegenover de ingang van De Heuvel © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

In de nieuwe plannen voor de vier straten wordt rekening gehouden met de problemen die Eindhoven tegenkwam bij het werk aan de Vestdijk. De uitbreiding van het project én de onverwacht dure grondsanering en archeologische opgravingen leidden daar tot een overschrijding van het budget met 5,7 miljoen euro.

Daarom worden de risico's nu van tevoren beter berekend. In de begrotingen zijn daarvoor posten opgenomen. ,,Daardoor lijken de projecten duurder te worden, maar feitelijk zijn de ramingen gewoon realistischer; de kans dat er later weer geld bij moet is daardoor veel kleiner", aldus wethouder List. Al kan ook zij tegenvallers 'nooit 100 procent uitsluiten’.

Volledig scherm De kruising Emmasingel-Mathildelaan in Eindhoven. © Michel T heeuwen

Mathildelaan en Emmasingel

De Mathildelaan wordt smaller en groener, met de Gender die boven de grond komt, nieuwe riolering en nieuwe stoplichten bij de Emmasingel. Daarvoor was aanvankelijk bijna 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De aannemer zou halverwege dit jaar beginnen met de klus. Na herberekeningen komen de ambtenaren uit op in totaal ruim 4 miljoen. Vooral omdat niet alleen de zuidelijke rijbaan, maar de hele weg tussen Emmasingel en Q-Park-garage wordt meegenomen. Daardoor is het makkelijker oplossingen te vinden voor het opruimen van explosieven, bodemsanering en het verleggen van kabels en leidingen. Dat geld moet de raad in november beschikbaar stellen. Dan kan het werk in 2022 beginnen.

Volledig scherm Impressie van de Mathildelaan in Eindhoven voor en na de herinrichting. © Gemeente Eindhoven

Tegelijkertijd gaat Signify (voorheen Philips Lighting) op eigen kosten én risico de bodem onder de Emmasingel saneren. Dat is een erfenis van de tijd dat Philips de Witte Dame en omgeving van de hand deed. Om maar één keer overlast te veroorzaken is voor deze combinatie gekozen, aldus Thijs.

Geldropseweg

De werkzaamheden aan de Geldropseweg zijn al enkele malen uitgesteld, nadat drie buurtverenigingen in 2016 een initiatiefvoorstel door de gemeenteraad geloodst kregen. Onder meer vanwege bezuinigingen, maar ook moest er gewacht worden tot de Vestdijk klaar was. Het bedrag van 1,5 miljoen euro werd in de tussentijd echter niet aangepast. Die ‘indexering’ neemt Eindhoven vanaf volgend jaar wel op in de begroting.

Volledig scherm Een impressie van de Geldropseweg in Eindhoven na de geplande herinrichting. © Gemeente Eindhoven

Nu blijkt de ombouw van de asfaltvlakte tot een woon- en winkelstraat met veel groen (wethouder Thijs: ‘nu staat er één boom, dat worden er straks 40') niet te maken voor dat bedrag. De kosten worden nu berekend om 2,4 miljoen euro. De prijzen zijn omhoog gegaan, maar Eindhoven houdt nu dus ook rekening met de risico’s en waterberging onder de weg.

Eerst moet ook hier de raad akkoord gaan. Dan kan er aanbesteed worden, begin volgend jaar, zodat er voor de zomer gestart kan worden. Het werk duurt ongeveer een jaar. Het stukje Geldropseweg tussen Vestdijk en Stratumseind is nog niet meegenomen in dit plan; daarover moet volgend jaar een besluit vallen.

Volledig scherm Geldropseweg in Eindhoven; het wegdek is slecht, de asfaltvlakte is aan vergroening toe. In 2021 volgt herinrichting, zegt gemeente Eindhoven. © Michel Theeuwen

Nog geen Eindhovense steen

Ook wil de gemeente waterberging onder de straten aanleggen om hoosbuien op te kunnen vangen. En de inrichting wordt groener en luxer, stelt List. ,,We maken een kwaliteitsslag.” Maar in de huidige berekeningen is nog géén rekening gehouden met kosten voor de zogenaamde Eindhovense steen die in de binnenstad de rode steentjes gaat vervangen. ,,Daar hebben we nu nog geen geld voor. Bovendien moet de aanbesteding voor de steen nog beginnen; daar willen we niet op wachten", aldus Thijs. Of die nieuwe beige gespikkelde tegeltjes later alsnog gelegd worden op de Vestdijk, de Grote Berg en de Mathildelaan, valt te bezien. ,,Daarover beslissen we later”, aldus Thijs.

Volledig scherm Grote Berg in Eindhoven © Bert Jansen

Volledig scherm De Grote Berg in Eindhoven, zoals die er straks gaat uitzien, bij de kruising met de Paradijslaan. © Gemeente Eindhoven

De Grote Berg komt in het voorjaar van 2021 aan de beurt, ‘vanwege de fragiele staat van het stamriool’, dat tot ingrijpen noopt. Bovendien begint binnenkort de bouw van De Nieuwe Bergen aan de Deken Van Somerenstraat; dat project moet op dit riool aangesloten worden. Voor de Grote Berg moet nog een precieze raming gemaakt worden. Nu is nog niet duidelijk of daar dus ook extra geld voor op tafel moet komen, aldus de wethouders.

Plannen maken met bewoners Boschdijk

Op de Boschdijk binnen de Ring heeft de gemeente al wat kleinere maatregelen getroffen, om tegemoet te komen aan het initiatiefvoorstel dat bewoners indienden. Maar aanwonenden zijn nog niet bepaald gelukkig met de gedeeltelijke versmalling en vergroening. Bovendien moet het asfalt en een deel van de riolering op niet al te lange termijn toch vervangen worden. Daarom gaat de gemeente met de bewoners plannen uitwerken voor een herinrichting die uitgaat van twee keer één rijbaan en veel meer groen. Volgend jaar kan een goede raming van de kosten gemaakt worden. Daarvoor moet ze dan op zoek naar geld, in de begroting voor 2022.

Volledig scherm Eindhoven De kruising Gemmastraat-Boschdijk © Bert Jansen/DCI Media

Eerste geld uit Fonds Bovenwijks

De tekorten op de Mathildelaan en de Geldropseweg worden onder meer gedekt uit het Gemeentelijk Rioleringsplan, omdat het ook om waterberging gaat. Ook is er nog een pot met geld voor wegbeheer ongebruikt. En daarbovenop is nog een deel afkomstig uit de Reserve Bovenwijks die gevuld wordt door de gemeente en projectontwikkelaars bij de bouw van onder meer woningen in de stad. Overigens moet ook daarvoor de gemeenteraad groen licht geven.