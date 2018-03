Durf van Heliox bekroond

'We zijn op zoek naar wat deze regio zo sterk maakt", zei BOV-jurylid Tiny Sanders gisteren voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar van de BOV-trofee (Beste Ondernemers Visie). En dat is volgens de voormalig Campina- en PSV-directeur echt niet alleen technologie, maar ook hoe een bedrijf overleeft in zware tijden, hoe het wordt geleid, zichzelf opnieuw uitvindt en innoveert. Al die criteria zijn van toepassing op winnaar Heliox, dat in 2009, midden in de crisis, met vier man een bedrijf durfde te starten op basis van een technologie waar Philips niet verder in wilde investeren. Het bedrijf, dat inmiddels vijftig man telt, is zeer succesvol met laders voor elektrische auto's en bussen, een markt die naar verwachting tot 2030 met 15 miljard euro zal groeien.