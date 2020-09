Dutch Design Week alleen virtueel

De Dutch Design Week 2020 gaat niet door, althans het fysieke deel. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten in samenspraak met de Dutch Design Foundation (DDF), de organisator van de jaarlijkse designweek in Eindhoven.

Dit jaar zou de 19e editie worden gehouden, van 17 tot en met 25 oktober. Met een aangepast programma, verspreid over zeven gebieden in de stad, rekening houdend met alle voorschriften van het RIVM. De bezoekers, maximaal 2.000 per dag, zouden met zogeheten tijdslots - net als bij musea - de verschillende presentaties kunnen bezoeken. Maar dat deel van het programma gaat niet door: niet verantwoord, zo oordeelde de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, rekening houdend met de laatste, aangescherpte regels.

Heel triest

Martijn Paulen, directeur van de DDF: ,,We worden in sneltreinvaart ingehaald door de ontwikkelingen van COVID-19 en hebben oog voor de impact, vandaar begrip voor dit besluit. De afgelopen maanden hebben wij samen met de ontwerp community en onze partners ontzettend hard gewerkt aan een bijzondere DDW waarbij relevante ontmoetingen tussen het ontwerpveld en professionele bezoekers centraal stonden. Anders dan dat we gewend waren zou het dit jaar een intiem festival worden, dat zowel fysiek als virtueel zou plaatsvinden. De ontwerp community stond klaar om de wereld te laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan het bieden van nieuw perspectief. Het is ongelooflijk pijnlijk dat we in een jaar waarin zij het harder nodig hebben dan ooit, zo worden ingehaald. Dat dit een bizar jaar is wisten we natuurlijk, maar dat het fysieke festival nu, 2,5 week voor aanvang, geen doorgang kan vinden stemt ons ontzettend verdrietig.”

Geen designtaxi's

Dit keer in de derde week van oktober dus geen groepjes vrolijke mensen door de stad met plattegrondjes in de hand, ook geen opvallend versierde designtaxi's, geen honderden fietsers uit alle windstreken van de wereld en geen drommen belangstellenden voor de hop on hop off-bussen.

Veel ruimte is er nu vrijgemaakt voor een zeer uitgebreid online programmering en een dagelijkse tv-show met allerlei gasten vanuit een studio op het NRE-terrein.

350.000 bezoekers

Vorig jaar toonden meer dan 2.700 designers en studio’s hun werk op meer dan 120 locaties in de stad en werden er meer dan vijfhonderd evenementen gehouden die in totaal meer dan 350.000 bezoekers trokken.

Eerder al werd de grootste meubelbeurs ter wereld, die in Milaan, verzet van april naar juni, en uiteindelijk doorgeschoven naar 2021 vanwege het coronavirus. Traditiegetrouw laten veel Eindhovense ontwerpers werk zien op de Italiaanse beurs, maar gaven in juni aan door die verschuiving vol in te zetten op de DDW. Ook dat moet nu worden aangepast.

Volledig scherm Bezoekers in 2019 bij de Hop on hop off-bus van de DDW. © Foto DCI Media