Dutch Invertuals betovert Hermès-etalage in Amsterdam met mythisch bos

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij vond het wel een ‘lekker opstootje’ na Ajax-PSV: ‘We hebben onze supporters gemist’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV was zondagavond uiteraard opgetogen over de zege van PSV op Ajax. In de eredivisie-topper tussen de twee Nederlandse voetbalgrootmachten waren de Eindhovenaren fysiek verder, in een aantal fases beter aan de bal en ook simpelweg effectiever.

6 november