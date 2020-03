Dutch Technology Week in Eindhoven gaat dit jaar niet door

Eind vorige week was de organisatie nog in overleg of en hoe de week eventueel doorgang zou kunnen vinden. Nu het kabinet heeft besloten om alle evenementen tot 1 juni af te gelasten, is besloten er voor dit jaar een streep door te zetten. Voor de editie van 2021 is de week gepland van maandag 31 mei tot en met zaterdag 5 juni 2021.