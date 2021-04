Duurzaam bouwen? In Eindhoven helpt de gemeente grote bouwers op weg met een ‘inspiratieboek’ vol voorbeelden

BuitenBeelden Het grauwe beeld op de Keizers­gracht: ‘Misschien moet het werk maar langzaam verdwijnen...’

1 april EINDHOVEN - Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen, of verstopt in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt. In aflevering 27: drie woorden op een grijze muur in hartje Eindhoven, bijna verdwenen onder de klimop.