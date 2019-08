Duurzaam dronken op introductieweek TU/e

Van Bommel ziet bij zijn jonge groep nu ook zakelijk vernuft

18 augustus Mark van Bommel was na de 0-2 zege van PSV in Almelo een tevreden man. Dat was ook wel logisch: Heracles-uit is traditiegetrouw een lastige wedstrijd en PSV had dankzij goede goals van Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren uiteindelijk niet al te veel problemen met de tegenstander. Heracles had PSV misschien wel pijn kunnen doen, maar was aanvallend onmachtig.