Duurzaam huis in Stratum voor het oog van de camera

EINDHOVEN - Het huis van Linde Tersteeg in Stratum is duurzaam en klimaatvriendelijk gemaakt door het tv-programma ‘Green Make Over’.

Linde Tersteeg vond een flyer van Green Make Over in haar brievenbus. Daarin stond dat SBS6 mensen zocht die hun huis en tuin duurzaam en klimaatvriendelijk willen maken. Gratis, met als tegenprestatie een opnamedag in haar huis. Tersteeg hoefde niet lang na te denken en meldde zich aan. Programmamaakster Gwen Jansen reageerde snel en op zaterdag 31 augustus redderden vijftien klussers, monteurs en specialisten door Tersteegs huis in de Cyclamenstraat in Stratum, op de voet gevolgd door een cameraploeg.

In het Gerarduspark verscheen een ‘’inspiratiehuis’ van Green Make Over om buurtbewoners te informeren over mogelijkheden waarmee het milieu en de portemonnee beter af zijn.

Tersteeg, werkzaam bij het Regionaal Historisch Centrum, is enthousiast. ,,Een jaar geleden kwam ik in dit huis wonen. Ik kwam allerlei praktische problemen tegen, zoals een rolluik dat aan de binnenkant van een zolderraam zit, waardoor het bloedheet wordt. Een verwarming die aansprong terwijl dat niet nodig was. En mijn tuin die betegeld is en verzengend warm wordt in de zomer.’’

De specialisten die kwamen kijken welke verbeteringen kunnen worden aangebracht, bleken gepassioneerd. Tersteeg: ,,Ik merkte dat ze oprecht met duurzaamheid bezig zijn. Ze adviseerden dus vooral oplossingen op lange termijn en niet per se de duurste.’’

Drijfveer

Wethouder Rik Thijs was aanwezig tijdens de opnamedag. ,,De gemeente Eindhoven streeft ernaar om eind dit jaar een helder verhaal te hebben over hoe de stad de energietransitie vorm gaat geven. ’t Ven in Strijp is een van de twintig landelijke pilotwijken waar onderzocht wordt wat nodig is om de verduurzaming van huizen op gang te krijgen. We willen weten welke aanpak door bewoners goed geaccepteerd wordt’’, aldus Thijs.

De drijfveer van programmamaakster Jansen ligt bij haar Antilliaanse roots: ,,Ik besefte dat ik een Bourgondische, maar verspillende leefstijl had. Berichten over klimaatverandering en milieuproblemen kwamen hard binnen. Toen dacht ik: ‘laat mij maar de Oprah Winfrey van de klimaatprutsers worden’.’’