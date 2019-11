Duurzame Huizen Route in Eindhoven: ‘Dank je, zo leer ik ook weer iets’

Pierre van Zantvoort vertelt graag over zijn streven naar een duurzaam huishouden. ,,Wij zijn nu echt klimaatneutraal, ook financieel”, zegt hij tegen Anne-Marie Maas, Wiel Vercoulen en Michiel Buddingh. ,,Dat laatste moet je even uitleggen”, vindt Vercoulen. ,,Nou, we krijgen geld terug van de energierekening, het afgelopen jaar 250 euro.” Dat is mooi, in plaats van een maandelijks voorschot van vaak meer dan 100 euro. Toch is het financiële voordeel niet de drijfveer, geeft Van Zantvoort aan. ,,Al met al hebben we twaalfduizend euro geïnvesteerd, na aftrek van btw en subsidie. Het duurt nog wel even voordat we dat terugverdienen. We doen het voor de duurzaamheid.”